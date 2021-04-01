المرأة الشابة في إقليم الفرات تنظّم مسيرة مشاعل بمناسبة قدوم يوم ميلاد القائد

انطلقت المسيرة من ساحة المرأة الحرّة في مدينة كوباني، رفع المشاركون خلالها لافتات كتب عليها "حان وقت حرية القائد، حتماً سننتصر" وصور القائد أوجلان ومشاعل وأعلام مؤتمر ستار، مرددين شعارات تحيّي القائد ومقاومته في سجن إمرالي.

وعند وصول المشاركين إلى ساحة الشهيد عكيد، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل إدارية حركة اتّحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات هبون محمد، قالت فيها: "إنّ يوم ميلاد القائد هو يوم ميلاد الشّعوب المناضلة".

معاهدة في ختام حديثها بالسّير على خطا وفكر القائد عبد الله أوجلان، وبتنظيم الفعاليات والأنشطة حتّى رفع العزلة المشددة عن القائد أوجلان وتحريره.

وأيضاً ضمن سلسلة فعاليات مؤتمر ستار بمناسبة اقتراب ميلاد القائد، أطلقت حركة مؤتمر ستار اليوم، في ساعات الصباح حملة نظافة ضمن مدينة كوباني بمشاركة أعضاء المؤسسات والمراكز المدنية في المدينة، بالإضافة إلى مشاركة الأهالي أيضاً.

(م ع/إ)

ANHA