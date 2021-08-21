المرأة الشابة في إقليم الفرات تندد بالهجمات التركية على مناطق كردستان

ونظمت حركة المرأة الشابة تجمعاً في مدينة كوباني بمشاركة العشرات من عضوات حركة المرأة الشابة وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات وأعضاء في المؤسسات والأحزاب السياسية، للتنديد بهجمات الدولة التركية على مناطق كردستان.

الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات خناف خليل أدلت خلال التجمع بتصريح شفهي، قالت فيه إن "الدولة التركية الفاشية تستهدف مدن ومناطق كردستان بأشكال مختلفة مرتكبة أفظع وأبشع الجرائم بحق الإنسانية وبحق الشعب الكردي".

واستنكرت خناف خليل الصمت الدولي والعالمي حيال الهجمات والانتهاكات التركية بحق شعب المنطقة، وقالت إن "ذلك الصمت دليل واضح على مشاركتهم للدولة التركية في تلك الجرائم والانتهاكات".

وعاهدت خناف باسم شبيبة كوباني على رفع وتيرة النضال ضد "الفاشية التركية التي تهدف إلى إبادة الشعب الكردي وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية وثورة روجافا، وأكدت على النضال والمقاومة حتى النصر وإنجاح مشروع الأمة الديمقراطية ودحر الاحتلال.

(م ع/ك)

ANHA