المرأة الشابة في إقليم عفرين تندد بمجزرة باريس

وتجمع العشرات من أعضاء اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين في ساحة مدرسة السواقة الواقعة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء للتنديد بالمجزرة التي ارتكبت في الـ23 من كانون الأول من العام المنصرم في باريس.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين جودي محمد كلمة استنكرت فيها الهجوم الوحشي الذي استهدف جمعية أحمد كايا الثقافية في العاصمة الفرنسية باريس.

وتابعت جودي محمد: "إن الهجوم الإرهابي الذي استهدف ثلاثة من الكرد، هو استكمال لمخطط الإبادة ضد الشعب الكردي ولهجمات الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماوية على جبال كردستان".

وأكدت جودي محمد في ختام حديثها بأن مخططات الاحتلال ستفشل بإرادة المرأة الحرة والشعب الحر.

واستمرت الفعالية بإيقاد الشموع، وتقديم فقرات غنائية من قبل فرقة اتحاد المرأة الشابة.

(كروب/ك)

ANHA