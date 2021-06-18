المرأة الشابة بإقليم الجزيرة: لن نصمت حتى محاسبة كل من له يد في إراقة دم الشهيدة دنيز

تنديداً واستنكاراً لجريمة اغتيال العضوة في حزب الشعوب الديمقراطي HDP، دنيز بويراز من قبل عناصر تابعة للدولة التركية يوم أمس، اصدر اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة بياناً إلى الرأي العام، بمشاركة العشرات من أعضاء وعضوات الشبيبة وذلك في دوار أوصمان صبري غربي مدينة قامشلو.

وقرئ البيان من قبل العضوة في اتحاد المرأة الشابة سلوى علي، وقالت فيها:

"نندد ونستنكر الإبادات التي تمارس بحق المرأة، والتي آخرها كانت اغتيال العضوة في حزب الشعوب الديمقراطي HDP، دنيز بويراز من قبل عناصر تابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية، ونؤكد أنه آن الأوان لمحاسبة المجرمين والجناة".

وأضاف البيان "إن جميع النساء المقاومات والمناضلات في سبيل تحقيق الحرية يتم استهدافهن من قبل الأنظمة الرأسمالية الديكتاتورية ذات الذهنية الذكورية السلطوية".

وأوضح البيان أنه تم استهداف العشرات من المناضلات السياسيات أمثال الشهيدة سارة، زهرة، هفرين، والآلاف من النساء المناضلات المقاومات، وأخرها كانت استشهاد السياسية والعضوة في حزب الشعوب الديمقراطي دنيز عقب عملية اغتيال ممنهجة من قبل حكومة حزب العدالة والتنمية وحلفائها العنصريين.

وعزا اتحاد المرأة الشابة في بيانها ذوي الشهيدة وتمنت الصبر والسلوان لهم، وعاهدن بالمسير على خطى الشهيدة دنيز وجميع الشهداء الذين ساروا على خطى الحرية، مؤكدات بانهن سيرفعن وتيرة المقاومة والنضال، وقلن :" لن نصمت حتى محاسبة كل من له يد في إراقة دم الشهيدة دنيز".

(كروب/ل(

ANHA