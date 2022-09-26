المرأة الشابة ... يجب على المنظمات النسوية أن تدافع عن حقوق النساء بفعالية أكبر

ونظم اتحاد المرأة الشابة في مدينة منبج تجمعاً للتنديد بجريمة مقتل الشابة جينا أميني على يد السلطات الإيرانية. وقرئ خلال التجمع البيان الذي أصدره الاتحاد بهذا الصدد من قبل العضوة في اتحاد المرأة الشابة أمينة عثمان.

البيان استنكر "كافة الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الدول الرأسمالية الساعية لاستبعاد الشعوب والمرأة لأنهم يعلمون جيداً مدى قوة المرأة وإرادتها للحرية ".

وأضاف البيان: "وكان آخر أعمال هذه الدول الرأسمالية قتل جينا أميني التي أبت أن تبقى تحت ظلم القوانين الإيرانية التي لا تمت للإنسانية، وقاموا بقتلها بطريقة وحشية".

وطالب البيان "كافة المنظمات الإنسانية والمنظمات الخاصة بالمرأة بالوقوف ضد هذه الأعمال الإجرامية التي لا تمت للإنسانية بأي صلة ".

وانتهى التجمع بالشعارات التي تندد بقتل النساء

ANHA