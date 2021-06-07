تجمّعت اليوم، العشرات من عضوات حركة المرأة الشابة في قرية جارودية التابعة لمدينة ديرك بمقاطعة قامشلو، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام تنديداً بالقصف التركي لمخيم الشهيد رستم جودي.

البيان قرئ من قبل عضوة حركة المرأة الشابة لطيفة حاجي، وجاء في نص البيان ما يلي:

"إنّ الدولة التركية وحلفاءها عبر هذه الهجمات يسعون للقضاء على الشعب الكردي ومحو هويته وقطع الطريق أمام الشعوب المنتفضة والتواقة للحرية والملحمة البطولية التي تبديها قوات الدفاع الشعبي ضد الفاشية التركية".

وأضاف البيان: "إنّ الدولة التركية تحاول عبر حلفائها خلق فتنة في المنطقة وإشعال اقتتال كردي - كردي عبر الحرب الخاصة التي تنتهجها، لذا يتطلّب الوقوف وقفة واحدة أمام الخيانة التي ترتكب بحق شعبنا والسير على خطا شهدائنا الذين استشهدوا في سبيل الدفاع عن قيم الإنسانية جمعاء".

وأكّد البيان في ختامه: "نحن حركة المرأة الشابة لن نسمح للدّولة التركية المحتلّة أن تحتلّ المنطقة، ونجدد عهدنا للشهداء وقواتنا حتّى تحقيق النصر على الفاشية التركية".

(ع ع/إ)

ANHA