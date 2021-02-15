المرأة الشابّة في دير الزّور تستنكر ممارسات الاحتلال التركيّ

وقُرئ البيان في ناحية الكسرة باسم المرأة الشابة بريف دير الزور من قبل نور المحمد، وجاء في البيان:

"بعد الانتهاكات التي تعرّضت لها المرأة في المناطق التي احتلّتها دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها، نحن نساء الرقّة نرفض الممارسات غير الأخلاقية التي تقوم بها تركيا ومرتزقتها في عفرين وكري سبي وسري كانيه ضدّ المرأة من خطف واغتصاب".

وأكّد البيان: "نحن من هنا من هذا المكان نقول إننا على درب المناضلين سائرون، ولن نهدأ أو نستكين أبداً حتّى نصل إلى الحرية المرجوة وبقدوة مناضلينا ومقاومينا الذين ضحّوا بأرواحهم في سبيل قضية الأمة الديمقراطية ورفع العزلة عن قائد الشعوب عبد الله أوجلان وفكّ أسره".

ومن ثمّ انتهت قراءة البيان بترديد الشعارات التي تندد بالاحتلال، وتدعو إلى تحرير القائد.

(إ)

ANHA