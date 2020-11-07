المرأة المكسيكية تدعم حملة تنظيمات نسائية في شمال وشرق سوريا

وأطلقت التنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا حملة لجمع التواقيع في إطار حملة "لا للاحتلال والإبادة، معًا نحمي المرأة والحياة"، لتعزيز تضامن نساء العالم لحماية مكتسبات ثورة المرأة والوقوف في وجه كافة أشكال الاحتلال والإبادة.

في هذا السياق، أصدرت المرأة المكسيكية بيانًا أبدت فيه دعمها للحملة ووجّهت تحية لثورة المرأة في روج آفا وشمال وشرق سوريا.

ورفعت النساء خلال الفعالية صورة الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل هفرين خلف، وصور عضوات مؤتمر ستار كل من زهرة بركل، هبون خليل والأم أمينة اللواتي استشهدن في غارة جوية للدولة التركية على كوباني.

وجاء في البيان "استشهاد رفيقاتنا أمثال هفرين وزهرة وهبون وأمينة يُظهر مرة أخرى مستوى قتل النساء في العالم.

تاريخ المرأة حافل بالنضال، إنها تقاوم ضد نظام الهيمنة الذكورية، ولهذا السبب تُقتل، لأنهم يخافون من المرأة الحرة.

إننا لن ندافع عن أنفسنا من أجل التنظيم والوحدة والحماية فقط، بل سنضع حدًّا للإبادة الجماعية للنساء.

لذلك، نداؤنا لجميع النساء للانضمام إلى حملة التواقيع ودعم قوة النساء ضد الاحتلال والإبادة الجماعية، فالوضع الراهن في العالم مهم أكثر من أي وقت مضى، لنتحد معًا ونعزز النضال".

(س و)