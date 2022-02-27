المرأة الكردية ومقاومتها في روج آفا.. تطغى على لوحات معرض الفن التشكيلي في كوباني

زينت صالة الفرات في مدينة كوباني التي أقيم فيها المعرض بالعشرات من اللوحات التي رسمتها 19 فنانة شابة، والمشرف على المعرض الفنان التشكيلي محمد شاهين.

وبحسب تصريح لوكالتنا أمس السبت، بيّنَ محمد شاهين أن المعرض يهدف إلى الحفاظ على الثقافة الكردية وتشجيع الفنانين الكرد على تنمية المواهب الشابة.

يستمر اليوم المعرض في يومه الثاني بتوافد العشرات من أهالي مدينة كوباني وأعضاء المؤسسات والهيئات في إقليم الفرات، والذي من المقرر أن يستمر حتى يوم غد الإثنين.

هذا وتم عرض 70 لوحة لـ 19 فنانة شابة في المعرض، سلطت الضوء على تداعيات الحرب وتأثيرها على المجتمع بشكل عام، وأبرزت دور المرأة في ثورة روج آفا وبشكل خاص، مقاتلات وحدات حماية المرأة، اللواتي ذاع صيتهن في كافة أرجاء العالم، بالإضافة إلى اللوحات التي تطرقت للفلكلور الكردي القديم ولوحات أبرزت جمال الطبيعة ورونقها.

والجدير بالذكر أن هذا المعرض هو الثالث من نوعه في مدينة كوباني، إذ تم عرض معرضين في وقت سابق في مدينة كوباني في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018 في متحف كوباني شمال المدينة، وفي شهر أيلول/ سبتمبر لعام 2019 في شارع التلل وسط مدينة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA