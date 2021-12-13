المرأة الحرة الإيزيدية: لن نعفو عمن تسببوا باستشهاد مروان ولن يكون لهم مكان في شنكال

وكانت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي قد شنت في الـ7 من كانون الأول الجاري قصفاً على سيارة الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي لشنكال مروان بدل، واستشهد على إثرها ونجا طفلاه بعد إصابتهما بجروح، وأصدرت حركة المرأة الحرة الإيزيدية (TAJÊ) بياناً مع أسرة الشهيد مروان في المكان الذي استشهد فيه.

وجاء في البيان:

“لن نغفر لأولئك الذين يتعاونون مع العدو ويزودونه بالمعلومات أبداً، بالتأكيد سيُجازى المتعاونون مع العدو، هذا الهجوم هو استمرار لقرار الإبادة الجماعية بحقنا في 3 آب عام 2014، والذي يهدف إلى إبادة المجتمع الإيزيدي وتدمير إرادة شعبه، وتواصل الدولة التركية المحتلة قرار الإبادة هذا بدعم من حلف شمال الأطلسي، وبالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والعراق والخونة، وتهاجم مكتسبات شنكال بكل وحشيتها، الدول التي تسلح تركيا هم أنفسهم حلفاؤها أيضاً.

كانت الدولة التركية المحتلة عدوة هذه العقيدة والأمة وهذه الأرض منذ العهد العثماني، لكن اليوم التحالف الدولي والعراق والمجتمع الدولي جميعاً مسؤولون عن هذه الهجمات، إذا لم يسمحوا بذلك، فلن يتمكن الأتراك من تنفيذ الهجمات، فهي تنفذ هذه الهجمات بموافقة التحالف الدولي.

ليعلم المتعاونون مع الأعداء الذين يقدمون المعلومات للعدو جيداً، بأنه سيتم تحديد هويتهم ولن تتم مسامحتهم، شنكال هي أرض القادة والأبطال وليست مكاناً للخونة.

نحن بصفتنا TAJÊ ندعو النساء والشباب والمجتمع الإيزيدي بأكمله، والشعب الكردي والإنسانية أجمع، للوقوف معاً في وجه الإبادات الجماعية بحقنا، ارفعوا وتيرة نضالكم وتبنوا جهد وكفاح القادة والشهداء”.

وعقب البيان تحدثت حلوة خلف باسم عائلة الشهيد مروان بدل، مؤكدة بأنهم سيظلون وراء عملاء العدو الذين تسببوا باستشهاد مروان بدل، وقالت: “الدولة التركية هي عدوتنا تاريخياً ولن نسامح المتعاونين مع العدو، ولن يكونوا قادرين على العيش بيننا”.

وبعد إلقاء البيان في المكان الذي استشهد فيه مروان بدل، تم وضع الزهور وإضاءة الشموع.

المصدر: روج نيوز