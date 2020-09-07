المرأة العربية: يجب تصعيد النضال لكسر العزلة والوقوف أمام المخططات التركية

وأصدر مؤتمر ستار في ناحية تل حميس بيانًا إلى الرأي العام، قرئ أمام مقر المؤتمر في ناحية تل حميس من قبل الإدارية في مؤتر ستار نيرة الحمكو، وجاء فيه: "لم يعد خافيًا على أحد ما تقوم به الدولة التركية من نشر الفوضى والإرهاب، ليس فقط على مستوى سوريا والعراق، بل على مستوى العالم أجمع، وهو ما يحدث اليوم في شرق المتوسط في تهديد لأمن اليونان ومن قبلها إرسال المرتزقة إلى ليبيا".

وأشار البيان إلى أن: "عازمات نحن نساء تل حميس على تصعيد نضالنا حتى كسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان قائد الإنسانية وملهم الشعوب كرامتها، وهو واجب علينا وعلى العالم بأسره مطالبة حرائر العالم والمناضلات وهيئات المجتمع الدولي بالوقوف في وجه الممارسات اللاإنسانية التي تنتهجها الدولة التركية في حق القائد في سجونها ومعتقلاتها التي تمارس فيها أبشع الجرائم".

ونوه بيان مؤتمر ستار: "نقول لشعبنا في تل حميس وبقية مناطق شمال وشرق سوريا أن العدو يحاول أن يهاجم مناطقنا في أبو راسين والدرباسية، وعلينا أن نكون جاهزين وحذرين من مخططاته الهادفة إلى زرع الفتن عبر أساليب الحرب الخاصة، والتي تم إفشالها في دير الزور وغيرها من مناطقنا، فبالإرادة صنعنا الحياة وبالمقاومة نصنع التاريخ وبصمودنا عرف العالم من هي المرأة في شمال وشرق سوريا".

(ش أ/ أ ب)

ANHA