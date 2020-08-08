المرأة الأمريكية تطرق باب انتخابات النواب بقوة

وضمنت 243 امرأة ترشيح أحزابهن لعضوية المجلس، وفق المركز التابع لمعهد إيجلتون للسياسات بجامعة راتجيرز، فيما يتوقع ارتفاع عددهن بانتظار الانتخابات التمهيدية في 13 ولاية، وفق المركز.

وأضاف المركز أن الرقم القياسي السابق لعدد النساء المرشحات لعضوية المجلس سُجل في الانتخابات النصفية عام 2018، عندما بلغ 234 سيدة.

والنساء اللواتي فزن بترشيح أحزابهن لخوض انتخابات 3 نوفمبر / تشرين الثاني ينقسمن إلى 74 عن الجمهوريين و169 عن الديمقراطيين، حيث كان الرقم القياسي السابق لمرشحات الحزب الجمهوري بلغ 53 امرأة في 2004، فيما خاضت 182 مرشحة عن الديمقراطيين انتخابات المجلس عام 2018.

وعام 2018 تم انتخاب عدد قياسي من النساء ومرشحي الأقليات لعضوية الكونجرس، فيما كان نحو ربع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 تشغلها نساء.

ونانسي بيلوسي الرئيسة الحالية الديموقراطية للمجلس، هي أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وترأست بيلوسي مجلس النواب بين 2007 و2011، وعادت لرئاسة المجلس في الانتخابات النصفية عام 2018 عندما فاز الديمقراطيون بغالبية مقاعد مجلس النواب.

(ش ع)