المقداد يزور موسكو في ثاني محطاته بعد طهران

وقالت الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف سيناقش مع المقداد غدًا الخميس، "مجمل ملفات الوضع في سوريا".

وأفادت الخارجية في بيان، أن "الاهتمام الأساسي سوف ينصب على تطورات الوضع في سوريا والآفاق المنتظرة، بما في ذلك في إطار تعزيز التسوية السياسية الشاملة للأزمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسألة إعادة إعمار البلاد ما بعد الصراع، والمساعدة في عملية عودة اللاجئين السوريين".

وتأتي زيارة المقداد للعاصمة الروسية في إطار استكمال طبيعة العلاقة القوية والخاصة التي جمعت لافروف بالوزير الراحل وليد المعلم، في حين بدا أن موسكو تسعى إلى ترتيب العلاقة مع الوزير الجديد، في البيان الذي استبق الزيارة بالإشارة إلى أن "الطرفين سيتبادلان الآراء حول المسائل الملحة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي".

وأشارت الخارجية الروسية إلى إنه بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزيران القضايا الخاصة بمواصلة تعزيز التعاون الروسي - السوري متعدد الأوجه، وكانت ترتيبات الزيارة شهدت جدلًا، خصوصًا أن المقداد توجه إلى طهران كأول محطة خارجية يزورها بعد تولي منصبه.

إلى ذلك، لفتت الناطقة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، أن موسكو وليس طهران كانت الوجهة الأولى للوزير السوري، لكن جدول أعمال الوزير سيرغي لافروف، حال دون الاتفاق على موعد مناسب يسبق توجه المقداد إلى طهران، في إشارة بدا أنها تعزز فرضية التنافس بين موسكو وطهران ولا تنفيها.

(ي م)