المقداد يتسلم أوراق اعتماد سفير جديد لإيران في دمشق

وبحسب وكالة "سانا"، أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة دمشق فيصل المقدار تسلّم أوراق اعتماد "حسين أكبري"، سفيراً جديداً لإيران .

وأكد السفير الجديد على بحسب ما نقلته سانا "بذل كل الجهود الممكنة، والتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة ملفات التعاون الثنائي بين سورية وإيران لدفع هذا التعاون قدماً وتحقيق رؤية قيادة البلدين في تطوير التعاون في كل المجالات".

والسفير الجديد، متخصص في شؤون الشرق الأوسط والدول العربية وعمل سفيراً لإيران في ليبيا كما عمل في سفارة إيران بتشاد، وشغل منصب مساعد رئيس منظمة “الحج والزيارة الإيرانية”، والقائم بأعمال الأمين العام لمجمع “الصحوة الإسلامية” ورئيس مركز “نور للدراسات الاستراتيجية”.

(سـ)