المقداد ونظيره العراقي يبحثان عدداً من الملفات

يجري وزير الخارجية في حكومة دمشق فيصل المقداد، محادثات مع نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك خلال زيارته للعاصمة بغداد.

ونقلت وكالة تابعة لحكومة دمشق عن المقداد قوله "إن المحادثات كانت بناءة وشملت تعزيز التعاون في جميع المجالات"، مشدداً على "الموقف الموحد للبلدين في مواجهة جميع التحديات المشتركة".

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي: "ناقشنا الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب فما يؤذي سورية ويؤذي العراق والعكس صحيح"، لافتاً إلى أن "فرض الغرب إجراءات اقتصادية قسرية ليس الأسلوب المناسب للعلاقات بين الدول وهذه الإجراءات فاقمت معاناة الشعب السوري ويجب رفعها"، على حد تعبيره.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، عن التنسيق والتعاون مع سوريا لمحاربة تجارة المخدرات"، موضحاً أن "هناك تنسيق وتعاون مشترك مع الجانب السوري في محاربة تجار المخدرات، ومن المؤمل العمل مع الدول المحيطة أيضاً بهذا الشأن"، حسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار حسين إلى إنه "ستكون هناك مباحثات مستمرة في الإطار الخماسي بشأن الوضع في سوريا"، مشيراً إلى أن "الوضع الإنساني في سوريا صعب جداً ونحتاج إلى تحرك إقليمي ودولي بشأن الوضع السوري".

وذكر "سنتحرك في المرحلة المقبلة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا".

هذا ووصل المقداد إلى بغداد أمس السبت، وفق ما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف.

(د ع)