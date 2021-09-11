المقداد خلال لقاءه بيدرسون: تركيا تقوم بإجراء غير إنساني عبر قطع المياه عن الحسكة

وقال غير بيدرسن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا أنه توصل مع وزير خارجية دمشق فيصل المقداد إلى اتفاق على البنود الأساسية للجولة القادمة من اجتماعات "اللجنة الدستورية".

ووصف بيدرسن في تصريحات صحفية المحادثات التي جرت بينه والمقداد في دمشق اليوم السبت بأنها كانت "جيدة جدا"، وقال: "كانت لدي محادثات ناجحة جدا تجاه كل ما يتعلق بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 واعتقد أنه من المنصف أن أقول إنه خلال هذه المحادثات تطرقنا إلى كل التحديات التي تواجه سوريا وأمضينا بعض الوقت للحديث عن الوضع الميداني في مختلف المناطق السورية".

ولفت المقداد إلى الإجراء غير الإنساني الذي تقوم به تركيا بقطع المياه بشكل متكرر عن أكثر من مليون مواطن في مدينة الحسكة والمناطق المحيطة بها مطالبا الأمم المتحدة بأن ترفع الصوت في وجه كل هذه الانتهاكات.

وكانت ما تسمى اللجنة الدستورية اختتمت جولة خامسة في مقر الأمم المتحدة في جنيف في 29 من كانون الثاني، وهي الجولة التي انتهت كسابقاتها دون إحراز تقدم يذكر.

(ي ح)