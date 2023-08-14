المقاومة مستمرة وجيش الاحتلال التركي يتكبد خسائر بشكل يومي

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG ) اليوم، بياناً كتابياً إلى الرأي العام حول عمليات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي.

وجاء في نص البيان:

"في منطقة الشهيد دليل غرب زاب؛

استهدفت قواتنا الكريلا يوم 13 آب في تمام الساعة 06:30 جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة نصف آلية، وألحقت ضربات قوية لإحدى خنادق العدو.

وفي تاريخ نفسه، نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار في تمام الساعة 09:50 عملية نوعية ضد جيش الاحتلال التركي أثناء تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي، بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأوقفت العملية تحركات جنود العدو.

ونُفذت عملية نوعية يوم 13 آب في الساعة 14:30 بقيادة وحدات المرأة الحرة – ستار ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بالأسلحة الثقيلة، مما أسفرت عن مقتل جندي تركي.

وفي تاريخ ذاته، استهدفت قواتنا الكريلا في تمام الساعة 15:00 جيش العدو خلال تحركهم في ساحة المقاومة بتلة جودي، وتمكنت قواتنا من إلحاق ضربة قوية لإحدى خنادق الاحتلال.

ووجه مقاتلينا الكريلا يوم 13 آب في تمام الساعة 18:30 ضربات قوية بجيش الاحتلال التركي بواسطة الأسلحة الثقيلة، وأدت العملية الناجحة إلى مقتل جندي تركي.

كما نفذت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 13 آب في تمام الساعة 19:00، عمليات قنص ضد جنود الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة جودي، مما أسفرت هذه العمليات الناجحة عن مقتل جنديين تركيين وإصابة جندي آخر.

ووجهت قواتنا الكريلا يوم 13 آب في الساعة 23:30 ضربات قوية للجيش الأتراك في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة الثقيلة، والحقت قواتنا ضربات قوية لخندق العدو.

وفي التاريخ نفسه، حلقت مروحيات هليكوبتر في سماء ساحة المقاومة بتلة جودي، وتدخلت قواتنا في تحركات مروحية هليكوبتر من نوع سكورسكي بالأسلحة الثقيلة، وأجبرت المروحية على الانسحاب من المنطقة دون تمكنها من إنزال جنودها المحتلين في الساحة.

هجمات جيش الاحتلال التركي؛

وفي 13 آب، قصفت طائرات حربية تابعة للاحتلال التركي ساحة المقاومة بتلة بهار في منطقة الشهيد دليل غرب زاب مرتين، وكذلك ساحة المقاومة بتلة آمدية مرة واحدة، وساحة المقاومة بتلة أورتي في منطقة متينا مرتين، أي أنها قصفت المناطق المذكورة 5 مرات.

كما تعرضت مناطق زاب ومنطقة الشهيد دليل غرب زاب لقصف مدافع الاحتلال التركي".

(أ ب)