المقاتلات الروسية تستهدف مواقع مرتزقة داعش في البادية بـ 20 غارة

وتناوبت 4 طائرات حربية روسية منذ ساعات الصباح الأولى على تنفيذ 20 غارة جوية استهدفت مواقع انتشار مرتزقة داعش في البادية، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتركز الاستهداف على مواقع تمركز مرتزقة داعش عند مثلت حماة – حلب – الرقة، بالإضافة إلى تحليق طائرات الاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة.

هذا وتواصل قوات حكومة دمشق، حملة التمشيط ضد مرتزقة داعش في البادية السورية لليوم الثالث على التوالي، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم أمس، أن الطائرات الحربية الروسية نفذت نحو 76 غارة جوية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، على مناطق في البادية السورية، تزامنًا مع استمرار عمليات التمشيط في بادية حماة وحمص والرقة وصولًا إلى الحدود الإدارية مع محافظة حلب.

(ش ع)