المقاتلات الروسية تستهدف مواقع داعش في البادية

وتجدد القصف الجوي الروسي على بادية دير الزور، حيث شنت المقاتلات الروسية، صباح اليوم، غارات مكثفة على مناطق يتوارى فيها مرتزقة داعش في بادية دير الزور الجنوبية الغربية، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت المقاتلات الروسية قد نفذت أمس السبت أيضاً، غارات جوية مستهدفة مواقع مرتزقة داعش في بادية الشولا بريف دير الزور، بعد غيابها عن الأجواء لنحو 24 ساعة متواصلة.

ويشار إلى أنه وعلى الرغم من الاستهداف الروسي المستمر لمرتزقة داعش في البادية السورية منذ أشهر، إلا أن المرتزقة ما زالوا موجودين في المنطقة ويشنون بين الحين والآخر هجمات على قوات حكومة دمشق والعاملين في حقول النفط بالمنطقة، ما يؤدي إلى سقوط ضحايا.

(د ع)