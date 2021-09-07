وشنت الطائرات الحربية الروسية، ظهر اليوم، الثلاثاء، نحو 6 غارات جوية، استهدفت خلالها كل من "مقلع الهباط ومنطقة بروما" الواقعة غرب منطقة معرة مصرين في مدينة إدلب.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المنطقة المستهدفة تحوي مخيمات للنازحين، بالإضافة إلى مقرات ومخازن للذخيرة تابعة لمرتزقة "هيئة تحرير الشام".

وأدى القصف إلى سقوط جرحى في مخيم مريم بأطراف معرة مصرين، بالإضافة إلى معلومات عن استهداف مخزن للذخيرة مرتزقة "تحرير الشام".

وبحسب المرصد السوري، فإن الطائرات الحربية الروسية شنت 46 غارة جوية في أرياف اللاذقية وحماة وإدلب في الفترة ما بين 1 – 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.

(د ع)