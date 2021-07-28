وشنت الطائرات الحربية الروسية غارات جوية جديدة على "خفض التصعيد"، إذ استهدفت بأكثر من 7 غارات مناطق في دوير الأكراد بريف حماة الغربي، ومناطق أخرى في برزه ومحيط الكبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت غارات جوية روسية قد استهدفت يوم أمس بنحو 10 غارات محيط بلدة كنصفرة ومحيط النقطة التركية في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، كما استهدفت بنحو 8 غارات منطقتي السرمانية ودوير الأكراد في ريف حماة الغربي، تزامن ذلك مع قصف براجمات الصواريخ من قِبل قوات حكومة دمشق استهدف منطقة العالية في ريف إدلب الغربي.

(د ع)