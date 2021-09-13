المقاتلات الروسية تشنُّ غارات جوية على ريفي إدلب وحلب

نفذت المقاتلات الروسية منذ صباح اليوم وحتى اللحظة، نحو 15 غارة على ريفي إدلب وحلب، إذ استهدفت بنحو 7 غارات منطقة دير سنبل جنوب إدلب، وبـ 4 غارات محيط بلدة البارة في جبل الزاوية، و4 غارات أطراف بلدة دارة عزة في ريف حلب الغربي، دون معلومات عن خسائر بشرية، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد قبل قليل، إلى أن الطائرات الحربية الروسية، نفذت غارات جوية استهدفت خلالها محيط نقطة تابعة للاحتلال التركي في البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

كما تجدد القصف البرّي من قبل قوات حكومة دمشق على ريفي حماة وإدلب، حيث سقطت قذائف صاروخية صباح اليوم، على مناطق في خربة الناقوس بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ومناطق أخرى في الفطيرة وفليفل والبارة وكنصفرة وبينين بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

(د ع)