المقاتلات الروسية تشن نحو 85 غارة جوية على البادية السورية

ونفّذ الطيران الحربي الروسي خلال الـ 24 ساعة الفائتة، حوالي 85 غارة جوية على مناطق في بادية الرصافة وآثريا ضمن ما يعرف بمثلث حلب-حماة-الرقة ومناطق أخرى في بادية السخنة بريف حمص الشرقي قرب الحدود الإدارية مع محافظة دير الزور، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

واستهدفت الغارات، مغارات وكهوف والخطوط الخلفية لمناطق انتشار مرتزقة داعش.

وكانت الطائرات الحربية الروسية نفذت قبل يومين أكثر من 40 غارة جوية أسفرت عن مقتل 9 مرتزقة من داعش بالإضافة إلى إصابة 12 آخرين بجراح متفاوتة، غالبيتهم قتلوا ضمن بادية الرقة وحماة.

(د ع)