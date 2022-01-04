المقاتلات الروسية تشن غارات جوية جديدة على جبل الزاوية

ونفذ الطيران الحربي الروسي جولة جديدة من القصف الجوي، إذ شن 4 غارات جوية صباح اليوم الثلاثاء، استهدف خلالها مناطق في بلدة البارة ومحيطها ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى سقوط جرحى، بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في ظل التصعيد الروسي المتواصل على المنطقة لليوم الخامس على التوالي.

وأمس الإثنين، نفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 13 غارة جوية على ريفي إدلب وحماة، 5 منها استهدفت منطقة البارة ومحيطها في جبل الزاوية جنوب إدلب، وغارتين طالتا محيط بلدة سرمين شرق إدلب، و3 غارات استهدفت منشأة لتربية الدواجن في محيط بلدة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي، و3 غارات طالت محيط قرية العنكاوي في منطقة سهل الغاب شمال غرب حماة.

(د ع)