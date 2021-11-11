المقاتلات الروسية تشن غارات جوية في البادية السورية

وشنت 3 طائرات حربية روسية أكثر من 25 غارة، استهدفت فيها مناطق انتشار مرتزقة داعش في بادية آثريا ومثلث حلب – حماة - الرقة ضمن البادية، بالإضافة إلى بادية تدمر بريف حمص الشرقي، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما وقعت اشتباكات بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف، ومرتزقة داعش من طرف آخر، شهدتها بادية تدمر خلال الساعات الفائتة، دون أن ترد معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.

وعلى الرغم من الدعم الجوي المكثّف من قبل الطيران الحربي الروسي، إلا أن قوات حكومة دمشق ومواليها من الروس لم يستطيعوا القضاء على مرتزقة داعش في البادية حتى الآن.

(د ع)