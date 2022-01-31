المقاتلات الروسية تشن غارات جوية على البادية

وقصفت الطائرات الحربية الروسية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين مواقع يتوارى بها مرتزقة داعش في البادية السورية، إذ نفذت حتى اللحظة نحو 8 ضربات استهدفت البادية عند مثلث حلب-حماة-الرقة والحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد نفذت خلال اليومين الماضيين 28 غارة جوية على البادية السورية، طالت مناطق ومواقع يعتقد أن مرتزقة داعش يتحصن بها في باديتي الرصافة في الرقة وأثريا بريف حماة.

وعلى الرغم من الدعم الجوي المكثف من قبل الطيران الحربي الروسي، إلا أن قوات حكومة دمشق وموالوها لم يستطيعوا حتى الآن القضاء على مرتزقة داعش في البادية.

(د ع)