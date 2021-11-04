المقاتلات الروسية تشن غارات جوية على البادية

وشن الطيران الحربي الروسي، اليوم الخميس، نحو 10 غارات جوية، استهدفت من خلالها مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في بادية الرصافة بريف الرقة الجنوبي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت 4 مقاتلات روسية، نفذت أول أمس، نحو 15 غارة جوية، استهدفت خلالها مواقع يتوارى ضمنها مرتزقة داعش بدءًا من بادية حماة الشرقية (أثريا والرهجان) وصولًا إلى بادية الرصافة في ريف الرقة.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة، إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذي يشنون هجمات على قواتها ويتسببون بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)