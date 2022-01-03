وقصف الطيران الحربي الروسي 10 غارات جوية، في اليوم الرابع من تصعيدها استهدفت 5 منها منطقة البارة ومحيطها في جبل الزاوية جنوبي إدلب، وضربتين طالتا محيط بلدة سرمين شرقي إدلب.

وجاءت الضربات الثلاث الباقية على محيط قرية العنكاوي بمنطقة سهل الغاب شمال غربي حماة، تزامن ذلك مع قصف صاروخي نفذته مرتزقة الاحتلال التركي المنضوي ضمن مرتزقة "الفتح المبين" استهدف تمركزات قوات حكومة دمشق في معسكر جورين بريف حماة، دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصباح اليوم شنت مقاتلة روسية ثلاث ضربات جوية، استهدفت محيط قرية العنكاوي بمنطقة سهل الغاب شمال غربي حماة، تزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء منطقة "خفض التصعيد".

(د ع)