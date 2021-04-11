المقاتلات الروسية تقصف مواقع داعش في البادية السورية

وبدأت طائرات حربية روسية جولة جديدة من القصف الجوي على مناطق وجود مرتزقة داعش في البادية السورية، إذ نفذت غارات مكثفة منذ ساعات الصباح الأولى، طالت بادية السخنة في ريف حمص الشرقي، وعند الحدود الإدارية بين حمص ودير الزور، ومناطق أخرى في مثلث حلب-حماة-الرقة.

واستهدفت الغارات الروسية كهوفًا ومغارات يتحصن بها مرتزقة داعش، وسط معلوماتٍ مؤكدةٍ عن وقوع قتلى وجرحى، بالإضافة إلى خسائر مادية تمثلت بإلحاق ضرر كبير وتدمير بالكهوف، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتستمر عمليات التمشيط ضمن مناطق متفرقة من بادية الميادين، من قبل قوات حكومة دمشق، والتي بدأت قبل أسبوع من الآن، بحثًا عن مرتزقة داعش هناك، فيما تتزامن الحملة مع غارات جوية مكثفة تنفذها طائرات حربية روسية على المنطقة.

(د ع)