المقاتلات الروسية تنفذ جولة جديدة من القصف الجوي على البادية

وشهدت البادية، اليوم الأحد، طلعات جوية متجددة للمقاتلات الروسية على البادية، إذ تتناوب طائرات حربية روسية على استهداف مناطق يرجح أن مرتزقة داعش يتوارون ضمنها في كل من منطقة مثلث حلب- حماة- الرقة ومنطقة جبل البشري وبادية الرصافة، وسط معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يذكر أن المقاتلات الروسية شنت نحو 540 ضربة جوية على مناطق متفرقة في البادية منذ مطلع الشهر الجاري.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن قوات حكومة دمشق والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذي يشنون هجمات بين الحين والأخر وتتسبب بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)