المقاتلات الروسية تنفذ غارات جوية على جبل الزاوية

وشنت الطائرات الحربية الروسية، صباح اليوم، نحو 3 غارات جوية على قرية البارة في جبل الزاوية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر البشرية بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتزامنت الغارات الجوية الروسية مع قصف صاروخي طال مناطق متفرقة من جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وكان المرصد قد رصد، صباح أمس، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية غارات على محيط بلدة البارة بجبل الزاوية، كما قصفت أول أمس بـ 8 غارات المنطقة المسماة "خفض التصعيد" توزعت 5 على تلال كبانة بريف اللاذقية، و3 على محيط الفطيرة بريف إدلب الجنوبي.

(د ع)