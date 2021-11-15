المقاتلات الروسية تنفذ 8 غارات جوية على ريف إدلب

وشهد محيط منطقتي مجدليا ودير سنبل في ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، صباح اليوم، غارات جوية روسية وصل تعدادها إلى 8 ضربات، تزامنًا مع استمرار المقاتلات الروسية بالتحليق في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وقُتل طفل متأثر بجراحه جراء قصف قوات حكومة دمشق الصاروخي على قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي، منذ صباح اليوم، وفق ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وصباح اليوم، قتلت سيدة وأُصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بجروح متعددة، جراء قصف بري نفذته قوات حكومة دمشق على قرية كفر نوران في ريف حلب الغربي، حيث قُصفت القرية بعشرات القذائف غالبيتها سقطت على المنازل السكنية.

ونفذت طائرة روسية عدة غارات قرب قرية مجدليا على طريق حلب-اللاذقية “m4” شرق مدينة إدلب، حيث توجد في القرية ومحيطها عدة نقاط تابعة للاحتلال التركي.

(د ع)