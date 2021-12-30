ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أربع غارات جديدة نفذتها المقاتلات الروسية على المنطقة المسماة "خفض التصعيد" طالت منطقة الشيخ بحر على أطراف مدينة إدلب الشمالية، ليرتفع إلى 12 تعداد الضربات الجوية على المنطقة خلال اليوم.

هذا واستهدفت الغارات محيط مناطق “باريشا و كفر عروق ومعرة مصرين ودارة عزة والشيخ بحر” في ريفي حلب الغربي وإدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة.

ورصد المرصد قبل ساعات قصفاً جوياً روسياً بـ 5 غارات، استهدف محيط مناطق “باريشا وكفر عروق ومعرة مصرين” في ريف إدلب الشمالي، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر حتى اللحظة، يتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة المسماة "خفض التصعيد".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار المرصد إلى أن المقاتلات الروسية نفذت ثلاث ضربات جوية على جبل "الشيخ بركات" عند أطراف مدينة دارة عزة في ريف حلب الغربي، تزامن ذلك مع قصف صاروخي مكثف تنفذه قوات حكومة دمشق على منطقة كفر عمة في ريف حلب الغربي.

(ش ع)