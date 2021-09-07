المقاعد الدراسية بانتظار الطلبة في شمال وشرق سوريا وسط تعديلات جديدة على المنهاج

يدرس الطلبة في شمال وشرق سوريا المنهاج المدرسي بثلاث لغات رئيسية يتكلم بها سكان المنطقة، وهي (الكُردية، والعربية، والسريانية)، إذ يتعلم كل مكون بلغته الأم.

وأصبح التعليم شاملاً لكافة المراحل؛ إذ يستطيع التلميذ أن يستكمل دراسته دون توقف من المرحلة الابتدائية فالإعدادية فالثانوية بأفرعها العلمية والأدبية والمهنية حتى الوصول إلى المرحلة الجامعية.

وتفتتح هيئة التربية والتعليم هذا العام 19 مدرسة ثانوية للأفرع المهنية (التجارة، الصناعة، الزراعة والصحة) متوزعة في مختلف مناطق إقليم الجزيرة لأول مرة.

موعد انطلاق الدوام الرسمي واستعداداته

وتفتح المدارس أبوابها أمام الطلبة في 12 أيلول/ سبتمبر الجاري، بعدما باشرت هيئة التربية والتعليم بالاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وبالفعل بدأ الدوام الإداري للمعلمين في المدارس تحضيراً لاستقبال الطلبة.

تقول الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، روهات خليل، أن هناك تحضيرات مسبقة قبل بدء العام الدراسي وهي تنظيف المدارس، تسجيل الطلبة، تحضير سجلاتهم، تحضير الكتب لتوزيعها على الطلبة مع انطلاق الدوام الرسمي في 12 أيلول/ سبتمبر.

وعن التغيير الحاصل في المنهاج، بيّنت روهات خليل، لوكالتنا أن هنالك تغييرات وتعديلات تطرأ على المنهاج كل عام، مضيفة أن المنهاج "يتم تغييره حسب الحاجة"، ورأت أن "المنهاج الذي لا يتغير ميت من أساسه".

تعديل المنهاج

من جانبه أوضح الرئيس المشترك لمؤسسة المنهاج، مكسب الصياح، أن "العملية التعليمية مستمرة ومتغيرة بشكل دائم، فديمومة الحالة على نهج واحد للناحية العلمية يعتبر أمراً خاطئاً، أيضاً الثبات على نهج واحد أيضاً يعتبر خطأً".

وبيّن الصياح أن المنهاج يتغير بما يتناسب مع التغييرات العلمية، وأضاف "كل يوم هناك اكتشاف جديد، والأفكار الجديدة تدحض الأفكار السابقة، وبالتالي وظيفة المنهاج أن يواكب التغييرات، لذلك لا بد من إجراء بعض التعديلات على المنهاج ليواكب التغيير العلمي الذي يحدث في العالم".

ونوه أن التعديلات جرت بعد كشف بعض الأخطاء التي كان لا بد من تعديلها، وبالتالي كان هناك ملحق لتصويب الأخطاء للكتب الأدبية سواء إن كانت هذه الكتب للغة الكردية أو العربية، بحسب الصياح.

وكشف الرئيس المشترك لمؤسسة المنهاج أن هنالك تغييراً شبه كامل لكتاب علم الاجتماع للصف العاشر للغة الكردية، وكذلك كتاب اللغة الكردية للصف السادس، وقال: "هذه التغييرات جذرية نوعاً ما، وأجري التغيير بما يتناسب مع العملية التربوية العلمية التي تستند إلى التغيير اللازم".

إدخال كتاب جديد

وبيّن مكسب الصياح أن كتاب علم الجنولوجيا سوف يضاف هذا العام إلى منهاج الصف الحادي عشر للمكونين الكُردي والعربي، لافتاً إلى وجود تغييرات جذرية للكتاب بما يتناسب مع طبيعة المنطقة.

وبلغ عدد الطلبة في شمال وشرق سوريا للعام الدراسي الماضي (863655) ألف طالب/ـة، درّسهم 40 ألف معلم/ـة.

إعداد 20 ألف معلم/ـة للعام الدراسي الجديد

وأفادت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، روهات خليل بإعداد 20 ألف معلم/ـة للعام الدراسي الجديد، مؤكدة أن هؤلاء المعلمين خضعوا لدورات تدريبية في أكاديميات اختصاصية.

افتتاح أقسام مهنية جديدة في المرحلة الثانوية

وعن افتتاح مدارس خاصة بالأقسام المهنية ضمن المرحلة الثانوية، قالت روهات خليل: "بلغ عدد الطلبة الذين تقدموا لامتحانات المرحلة الإعدادية (الصف التاسع)، 9 آلاف طالب/ـة، وبعد ظهور نتائجهم وتفوقهم في امتحاناتهم ارتأينا لافتتاح مدارس ليستطيعوا استكمال دراستهم في الثانويات المهنية بفروعها (الصناعة، التجارة، الزراعة، الصحة) هذا العام".

ولفتت إلى نسبة قبول الطلبة في هذه المدارس، وقالت: "قبول الطلبة في هذه المدارس يختلف من مدينة إلى أخرى كي يأخذ الطلبة أماكنهم في هذه الأفرع أيضاً إلى جانب الفرعين الأدبي والعلمي".

افتتاح مدارس أخرى ضمن المخيمات

وتطرقت روهات خليل إلى وضع الطلبة في المناطق المحتلة من شمال شرق سوريا، (سري كانيه وكري سبي)، قائلة: "سنستمر في تعليم طلبتنا المهجرين، ونسعى الآن من خلال خطط هيئة التربية إلى افتتاح مدارس أخرى ضمن المخيمات".

خطط هيئة التربية والتعليم لمواجهة فيروس كورونا

وحول انتشار الموجة الرابعة لفيروس كورنا، أوضحت روهات خليل أن لهيئة التربية والتعليم خطط مختلفة لمواجهة هذا الفيروس، "ولدينا تدابير لكي لا ينتشر ضمن المدارس، سنقسم الطلبة إلى قسمين في الصفوف؛ كل 15 طالب/ة سيدرسون في صف واحد وفي كل طاولة سيكون هناك طالب واحد فقط".

وأكدت روهات خليل أنه سيكون هناك مشرف طبي لمتابعة الوضع الصحي للطلبة من ناحية التنظيف الشخصي وإلزامهم بوضع الكمامات وتجنب التجمعات، ولفتت أن الهيئة وضعت خطة لجعل الدوام في المدارس دوامين.

وعن سؤالها إذا ما فُرِضَ حظر تجوال كلي، أوضحت الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، روهات خليل، أن جميع الدروس مسجلة "وسنعطي الدروس عن طريق أون لاين من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وقالت: "سيكون هناك مجموعات وسيتم متابعة أوضاع دراستهم وتقييمها من قبل مدرسيهم، وإن استمر الحظر سيكون علينا أن نضع خطة للامتحانات".

تطابق المنهاج العلمي في اللغات الثلاث واختلافه من الناحية الأدبية

وأكد الرئيس المشترك لمؤسسة المنهاج، مكسب الصياح، أن المنهاج الذي يدرّس بدءاً من المرحلة التحضيرية حتى الثالث الثانوي خاص بالإدارة الذاتية، ويدرّس بالكردية والعربية والسريانية، ولكن هناك بعض الفروقات اللغوية التي تخص كل مكون.

وقال "الكتب العملية مطابقة 100%، لكن هناك بعض الاختلافات في الكتب الأدبية، أما باقي الكتب هي كلها من إنتاج مؤسسة المناهج المكلفة من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وبيّن أنه "لم تكن هناك إضافات جديدة على المنهاج لكن في الخطة المستقبلية سيكون هناك منهاج يواكب المتغيرات والواقع الاجتماعي لطبيعة المنطقة التي نعيش فيها".

(س ر)

ANHA