المنظمة النسائية: لنرفع أصواتنا عاليًا من أجل حقوقنا وحياتنا وهزّ عرش الديكتاتورية

وأصدرت المنظمة النسائية "Yenî Kadin" بيانًا في ذكرى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يُحتفل به في 25 تشرين الثاني من كل عام.

وجاء في البيان:

"بحسب البيانات التي أصدرتها الأمم المتحدة، عام 2020، فقد قُتلت 125 امرأة في ألمانيا وحدها بحلول شهر آب، و14 امرأة في بلجيكا، و68 امرأة في فرنسا بحلول أيلول، و18 امرأة في النمسا من قبل الزوج أو الشريك السابق، ونحن نعلم أن هذه البيانات هي الوحيدة التي توضحت لنا.

العنف ضد المرأة آخذ في الازدياد، لكن نضالات المرأة آخذة في الازدياد أيضًا، وقال: إن انتفاضة النساء التي بدأت بعبارة "ni una menos" قد عبرت الحدود والقارات، حيث تكافح النساء ليسطّرن التاريخ بنضالهن.

وذكر البيان أن النساء يخرجن إلى الساحات بشعار "اتفاقية إسطنبول تحمي الحياة" وقال: "دعونا نرفع أصواتنا عاليًا كي نكون صوت الأخوات ميرابال، من أجل حقوقنا وحياتنا، ومن أجل هزّ عرش الأنظمة الدكتاتورية في العالم"