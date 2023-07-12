المنظمة الدولية للهجرة: عدد النازحين من السودان وصل إلى ثلاثة ملايين

أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، الذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر، تجاوز ثلاثة ملايين، حسب ما نقلته وكالة رويترز.

وجاء في البيانات أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخلياً، وعبر أكثر من 730 ألفاً الحدود إلى بلدان مجاورة، وفرّ معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم، حيث يتركز الصراع على السلطة بين الطرفين الذي اندلع في 15 نيسان، أو من دارفور، حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

وفرّ معظم أولئك الذين غادروا السودان شمالاً إلى مصر أو غرباً إلى تشاد، مع عبور أعداد كبيرة أيضاً إلى جنوب السودان وأثيوبيا.

(س ع/ أ ب)