المنظمات تتهرب من عملها في تنظيم مكب النفايات في منطقة الهول

يقطن في مخيم الهول 40 كم شرق مدينة الحسكة، أكثر 68 ألف نازح ولاجئ، بالإضافة إلى أسر مرتزقة داعش وأطفالهم.

ورغم الجهود التي تبذلها إدارة المخيم من أجل بقاء القاطنين داخله بعيدين عن الأوبئة والأمراض من خلال إخراج النفايات إلى خارج المخيم، إلا جهودها لا تكفي في ظل تقاعس المنظمات، والكمية الكبيرة من النفايات التي تتراكم كل يوم.

هذ النفايات تشكل خطراً كبيراً على البيئة, كما تؤثر على القاطنين في المخيم، وتتسبب بالعديد من الأمراض وخاصة مع حلول فصل الصيف.

يخرج من المخيم يومياً حوالي 40 طن من القمامة والنفايات, من قبل اللجنة الخدمية التابعة لإدارة المخيم عن طريق 25 جراراً وآلية.

وقبل عدة أشهر وخلال اجتماع مع إدارة المخيم، حملت المنظمات الخدمية مسؤولية إخراج النفايات وتنظيم المكب, إلا أنها لم تفِ بوعودها إلى الآن.

وما يزيد نسبة التلوث هو قيام الأهالي والجرارات برمي النفايات خارج الحفرة التي خصصت لطمرها، حيث تتراكم على مسافة مئات الأمتار على جانبي الطريق وصولاً إلى المكب.

مسؤول المكتب الخدمي في مخيم الهول، شفان عبدالكريم، قال لوكالة أنباء هاوار أنه "منذ ستة أشهر لم يتم تنظيف مكب منطقة الهول, حيث توقفت المنظمات الخدمية عن إتمام عملها وإرسال الآليات لتنظيفها".

وأشار عبدالكريم، إلى أن المنظمات داخل المخيم تماطل وتظهر حججاً واهية لعدم إكمال المشروع، قائلاً "عقدنا عدة اجتماعات مع المنظمات الخدمية بشأن موضوع طمر النفايات في مكانها المخصص، إلا أن هذه الاجتماعات لم تجدِ نفعاً".

وبيّن شفان، أنه خُصص 25 جراراً لإخراج النفايات, حيث تُخرج ما يقارب الـ 40 طناً من المخلفات والنفايات، وتابع "تم توسيع المكب ومراقبة الجرارات وطمر النفايات, ووصلت مساحة المكب إلى 1200م".

وفي ختام حديثه طالب شفان عبدالكريم المفوضيات والمنظمات الخدمية الوقوف على رأس عملها ومتابعة موضوع مكب النفايات والوفاء بوعودها, "لأن هذا المكب يؤثر سلباً على المنطقة والمخيم".

(هـ ن)

ANHA