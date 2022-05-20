المنتدى الحواري للمرأة الشابة يختتم بمناقشة المحور الثالث والخروج بعدد من التوصيات

المحو الثالث من المنتدى الحواري للمرأة الشابة في شمال وشرق سوريا، ناقشته الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الجزيرة فريال تمي والتي تطرقت إلى مواقف الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه النساء في باشور كردستان، وقالت: كان دورها بارزاً في كافة مجالات الحياة لكن مع وصول الحزب الديمقراطي الكردستاني إل السلطة عانت كثيراً.

وأضافت فريال تمي إنه من الواضح ليس للمرأة دور تلعبه وخاصة في الإدارة والقوانين التي اقرها البرزاني، حيث يجب الا تكون المرأة حاضرة في المجالات الرئيسية مثل "السياسة "والدبلوماسية، والاقتصاد"، فقط أولئك الذين تم انتخابهم من قبلهم يعملون من اجلها ولا يدافعون عن أي شيء ـخر غير مصالحهم.

كما أشارت فريال تمي، "اليوم تتعرض النساء في جنوب كوردستان بشكل منهجي للقتل والاغتصاب والمضايقة والتعريض لجميع أنواع العنف، من تلقاء نفسه لا يمكن ات يشتكي لان كل مراكز حماية المرأة هو على هامش الإدارة لهؤلاء الرجال وخاصة الرجال المتدينين الذين يرون في حتى في الطبيعة جريمة للمرأة".

واختتمت قائلة: "في الآونة الأخيرة تم تشكيل بيشمركة من الاناث لخداع الشعب، ولكن إذا نظر المرء الى مشهدهم فأنهم كانوا فقط من اجل الترويج والكشف عن حقيقة مشاعرهم تجاه النساء".

وبعد الانتهاء من مناقشة المحاور الثلاث، تم البدء في طرح نتائج وتوصيات خارجة من المنتدى قرأتها العضوة في اتحاد المرأة الشابة في شمال وشرق سوريا ريم دادا، وتضمنت:

1ـ على المرأة ان تتلقى التدريب أون تتخذ لنفسها مكاناً في جميع المؤسسات خلال هذه المرحلة وأن تسعى لتدريب النساء أيضاً.

2- يجب عقد المزيد من الندوات الحوارية للمرأة الشابة وفي كافة المناطق والاستمرار بهذا العمل.

3-على المرأة الشابة أن تقوي من نظام الحماية الجوهرية (المجتمعية)، وأن تجابه الحضارة الرأسمالية.

4-عقد الاجتماعات مع الأهالي وتثقيف الأسرة يجب أن يكون من أوليات العمل.

5- التحرك والنضال وفق مبدأ حرب الشعب الثورية، والاستمرار في نهج المقاومة على أنه أحد الواجبات الأساسية على عاتق المرأة الشابة.

6-عقد ندوات للأهالي، للحديث عن حقيقة العدو.

7-عقد ندوة عامة على المستوى السوري، وإعطاء الأهمية لدور المرأة الشابة.

8-تنظيم اجتماعات لتحذير المجتمع من خطر الحرب الخاصة وتضمين تأثيرها على الفئة الشابة.

ليختتم المنتدى الحواري بتعالي الشعارات التي تمجد الشهداء وتحيي القائد عبد الله أوجلان ومقاومة الكريلا.

(ن م/ٍسـ)

ANHA