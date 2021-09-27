المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا ينطلق اليوم

وستبدأ أعمال المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا، في تمام الساعة الـ 10 صباحاً، في صالة سردم الثقافية في مدينة الحسكة، برعاية هيئة الإدارة المحلية والبيئة في إقليم الجزيرة، وبمشاركة جامعة روج آفا، ومركز الفرات للدراسات.

أهداف المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا

ويهدف المنتدى بحسب اللجنة التحضيرية، إلى "تسليط الضوء على المواثيق والقوانين والاتفاقيات الدولية بشأن المياه، وتوجيه الأنظار إلى السياسة الإقليمية وحرب احتكار الموارد المائية واستغلالها في الخلافات السياسية والاقتصادية، وعرض ومناقشة المخاطر والتحديات المرتبطة بمسألة الأمن المائي وتحقيق الأمن والتنمية المستدامة للمياه".

كما يهدف إلى "بيان الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الناجمة عن ممارسات الدولة التركية الجائرة، لصلاحياتها في التحكم بالموارد المائية في المنطقة، بهدف خلق أزمة مياه. لتستطيع من خلالها فرض إرادتها السياسية على باقي الأطراف. بالإضافة إلى إيجاد حلول واستراتيجيات لمشاكل المياه في شمال وشرق سوريا وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات وتوجيه المنظمات والقوى الدولية للتعاون لمواجهة التحديات في قطاع المياه".

من يشارك في المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا؟

سيشارك في المنتدى "العشرات من مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في شمال وشرق سوريا، ومنظمات ومنصات حقوقية، ومعنية بالبيئة".

كما ستشارك، حسب برنامج المنتدى الذي حصل عليه مراسلنا، وفود وشخصيات سياسية من خارج مناطق شمال وشرق سوريا، ومن المنطقة إلى جانب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وجمعيات ومنظمات محلية، وجهات معنية بالبيئة وخبراء في الشأن البيئي والحقوق المحلية.

برنامج سير المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا

ويشير برنامج المنتدى إلى أن أعماله ستمتد يومين متتاليين، اعتباراً من صباح اليوم، على أن ينتهي مساء يوم غد 28 أيلول الجاري، وفق 5 جلسات رئيسة، تبدأ بكلمة افتتاحية للجنة التحضيرية للمنتدى، وكلمة للرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وفيلم وثائقي عن واقع المياه في المنطقة.

ماذا سيتضمن اليوم الأول للمنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوري؟

ومن المقرر أن تنعقد، خلال اليوم الأول من المنتدى إلى جانب الكلمات، 3 جلسات رئيسة، تتمحور حول "الاتفاقات والمواثيق الدولية حول الأنهار والمجاري المائية الدولية، والأبعاد السياسية لأزمة المياه في المنطقة، والبعد الاقتصادي لأزمة المياه".

وستتناول كل جلسة منها أربعة محاور رئيسة، وسيركز المحاضرون في الجلسة الأولى على "المعاهدات والاتفاقات الثنائية الموقعة بين تركيا وكلّ من سوريا والعراق حول مياه نهري دجلة والفرات، وممارسات الدولة التركية لخلق أزمات المياه في المنطقة، والمياه الدولية والاتفاقات الموجبة حول الإدارة المشتركة للأحواض المائية والمياه".

وسيسلَّط الضوء في الجلسة الثانية عبر محاورها الـ 4 على "حرب المياه والصراعات الدولية، والانعكاسات السياسية لأزمة المياه على الواقع الأمني في المنطقة، واستخدام تركيا للأنهار الدولية كورقة ضغط سياسي لفرض هيمنتها في المنطقة، والماء وسيلة للسلام بدلاً من العنف".

وسيركز المحاضرون في الجلسة الثالثة على "دور الملوثات المائية في التأثير على التكلفة الاقتصادية والنمو الاقتصادي، والمصادر الرئيسة للطلب الاقتصادي على المياه، التأثيرات المباشرة للعجز المائي على الزراعة في المنطقة، ودور الأمن المائي في تحقيق التنمية المستدامة".

ماهي فعاليات وأعمال المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا في اليوم الثاني؟

ومن المقرر أن تستمر أعمال المنتدى يوم الـ 28 أيلول الجاري، حسب برنامجه، والذي سيعقد عبر جلستين رئيسيتين، الجلسة الـ 4 والـ 5، ويختتم بالخروج بنتائج وتوصيات من المشاركين.

وستتناول كل جلسة من الجلستين في اليوم الثاني من أعمال المنتدى 4 محاور رئيسة، تتمحور حول "التأثيرات البيئية لأزمة المياه، الكوارث المحدقة نتيجة تدهور الأمن المائي".

وفي الجلسة الرابعة سيركز المحاضرون حسب البرنامج على "التغيرات المناخية ودورها في التأثير على الأمن المائي في المنطقة، كيف تخطط تركيا على المدى الطويل استخدام المياه في المشاريع الكبيرة في تركيا ومدى تأثيرها على سوريا والعراق، تلويث المياه الدولية وآثارها على نُظم البيوتكنولوجيا الطبية".

وأما في الجلسة الخامسة والأخيرة، فسيتمّ تسليط الضوء على "الاستخدامات المختلفة للمياه وتأثيرها على الأمن المائي، واقع مصادر المياه الرئيسية لتحقيق الأمن المائي، انعكاسات العجز المائي والمخاطر المرتبطة بها، احتياطات المياه والفرص والحلول لتحقيق الأمن المائي".

ومن المقرر أن يخرج المنتدى الدولي للمياه في شمال وشرق سوريا بجملة من النتائج والتوصيات.

(أ م)

ANHA