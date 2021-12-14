المنسيات.. عرض مسرحي في الحسكة لمناهضة العنف ضد المرأة

ونظمت، اليوم، إدارة المدارس في مقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، بالتنسيق مع لجنة الأنشطة في ناحية الدرباسية، عرض مسرحي تحت عنوان المنسيات، بهدف تسليط الضوء على العنف الذي يمارس من قبل الذهنية السلطوية الذكورية، بحق المرأة، ضمن إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وحضر العرض المسرحي، الذي نظم بقاعة سردم الواقعة بحي المشيرفة، أعضاء الإدارة العامة والعشرات من معلمي ومعلمات نواحي المقاطعة، بالإضافة إلى العشرات من أعضاء المؤسسات المدنية في المدينة.

وبدأ عرض "المنسيات"، بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم قدم العرض المسرحي، الذي استغرق عرضه 45 دقيقة بمشاركة 4 من الطلبة، سلط فيها الضوء على العنف الذي يمارس ضد المرأة ضمن المجتمع من "ظلم، زواج القاصرات وتعدد الزوجات".

وعن الفعالية، أشارت الناطقة باسم لجنة النشاطات في الإدارة العامة بمقاطعة الحسكة، نسرين مجدل، إلى أن هدفهم من هذا النوع من العروض تحرير المجتمع من الذهنية السلطوية الذكورية.

وانتهى العرض المسرحي، بتكريم الإدارة العامة للمدارس في مقاطعة الحسكة، أعضاء فرقة جلادة بدرخان المسرحية، وكذلك عدد من مدرسات النشاطات الفنية في كل من ناحية "الشدادي، زركان، الدرباسيه".

(بـ ر/ أم)

ANHA