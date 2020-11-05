المنصة الجماهيرية: يجب تشكيل لجنة كردستانية لإزالة الاحتقان والتشنج

أصدرت المنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي في روج آفاي كردستان، بياناً كتابياً بصدد التوتر الأخير الحاصل في باشور كردستان عقب حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني لقواته في مناطق مقاتلي قوات الدفاع الشعبي الذين يتصدون لهجمات الاحتلال التركي، بهدف عرقلة تحركات المقاتلين.

وجاء في نص البيان ما يلي:

نحن في المنصة ندعو من خلال البيان إلى الأخذ بعين الاعتبار حساسية المرحلة الراهنة التي تعصف بعموم الشرق الأوسط وتوسط خريطة كردستان على أنها ستشهد تحولات سياسية عظيمة بحكم الموقع الاستراتيجي وأصالة شعب كردستان المضحّي والرافض لكل أنواع الظلم والتطرف والتعصب القومي والديني مع حسن تأقلمه في محيطه الدولي بما يحمله من إرث حضاري وإنساني وقيم ديمقراطية، وهي بهذا ستكون الرائدة في حمل لواء الحرية والقيم الانسانية النبيلة.

ما قدمه شعب كردستان من تضحيات في سبيل نيل حريته وخدمة للبشرية طيلة سنوات محاربته للقوى المتطرفة والإرهابية الذي كلفه أنهاراً من الدماء على مذبح الحرية، لا تسعفنا الشعارات ولا تغنينا الهتافات ولسنا في وارد سوق الاتهامات جزافاً أو التقليل من قيمة النضال التحرري لحرية كردستان، بقدر حرصنا للحفاظ على مكتسبات أمتنا وبما يتلاءم مع حجم تضحيات أبنائها.

من السرد الواقعي للسيرورة الكردية ندرك تماماً تكالب الأشرار مجتمعين وتحركهم مثل خفافيش الليل الدامس وغربان الشر المنتحبة على أطلال بلادنا التي دمّرها الغاصبون ولازالوا يعيثون فيها فساداً ودماراَ وقتلاً وتشريداً لشعبنا لإطفاء شمعة الحرية كلما اشتعلت في ظلام الليل الطويل عبر المكر والخديعة.

في الوقت الذي لازال وطننا مثقلاً بجراحاته الأليمة، وقد آن له أن يتعافى من ندوبه المتوالية، نكرّر أن إيماننا راسخ بعدالة قضيتنا الكردستانية ورموز شموخنا وعزتنا وقادة نضالنا التحرري على نبراس الشهداء الأكرمين.

باسم المنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي وانطلاقاً من قلقنا الشديد لما سيتركه هذا الصراع المؤلم جداً من آثار سلبية على تماسك وتعاضد شعبنا الكردي فإننا نناشد القادة الكرد والوطنيين للتدخل إجلالاً لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل حريتنا ووحدة صفنا, والتدخل فوراً لوضع حد لهذا الخلاف وإيقاف تدهور الوضع.

إن من واجبنا جميعاً أن لا نسمح لأي كان في كردستان أن يكون السبب في ضياع قيمنا، حيث ستضيع معه قيم الشهداء الذين استشهدوا من أجل خلق الإنسان الكردي الحر، وحرصاً على الوفاءً منّا في تقديس حرمة الشهداء وقدسية الزمان والجغرافية الكردستانية، مع حرمة حقن دماء شعبنا الكردي، وأي تجاوز لتلك المقدسات سيفقدنا الثقة بمصداقية نضال تلك الجهة.

سيغدو فضحهم من الضرورات والأهداف التي من أجلها جاء تأسيس المنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي لإظهار الحقيقة الساطعة لجوهر قضيتنا ومتانة صمودنا منذ أن أنشئت قوتنا العسكرية الجبارة والمتمثلة بالكريلا والبيشمركة، وعلاقاتنا الكردية الإقليمية والدولية في تنامٍ وتقدم.

إن المنصة الجماهيرية لوحدة الصف الكردي تناشد القيادات الكردستانية بالعودة الى الحوار والسلام وحقن الدماء من خلال تحكيم لغة العقل وانتهاج الحكمة ووضع الأمور في سياقها الصحيح ووفق روح الكردايتي في تعميق الحوار والتسامح بين المختلفين في الرؤية السياسية ونشر ثقافة التفاهم والاحترام المتبادل وقبول الآخر دون التدخل في الخصوصيات الذاتية وتجنب أي احتكاك أو تصادم كردي – كردي والسعي عاجلاً إلى :

-إيقاف الحملات الإعلامية التحريضية.

-إزالة الأسباب الموجبة لنبذ العنف بكل أشكاله السياسية والعسكرية.

- تحمّل المسؤولية التاريخية وتغليب لغة الحوار الهادئ والبنّاء.

- مرونة التعاطي في المنحى الفكري والاستراتيجي.

-تشكيل وتوسيط لجنة كردستانية لإزالة الاحتقان والتشنج.

-التحلّي بشجاعة الكردي الغيور في تخديم القضية الكردستانية وتفضيلها على الامتيازات الحزبية والمكاسب الآنية.

-التصدي لجميع المخططات العدوانية الساعية إلى إحداث أي تصادم كردي – كردي.

(ع ع/أ ب)

ANHA