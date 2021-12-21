المنفي في القاهرة للقاء السيسي قبل أيام من موعد الانتخابات الليبية

ويقود رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي وفداً ليبياً للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لاستعراض ملف التعاون البلدين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويبحث المنفي آخر التطورات على الساحة الليبية على ضوء الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات الليبية خلال الأيام المقبلة.

وتفصل الليبيين 4 أيام عن موعد أول انتخابات رئاسية، إلا أن الرؤية بشأن إجرائها ما زالت ضبابية، مما دفع إيطاليا لتوجيه نداء عاجل.

ويستعد البرلمان الليبي لاتخاذ قرارات "مصيرية وقوية" بشأن الانتخابات الرئاسية، بحسب عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، الذي قال إنه سيتم عقد جلسة للبرلمان يوم 27 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لإعلان تلك القرارات.

وكان محللون ليبيون تحدثوا في تصريحات سابقة بشأن الوضع الحالي، قائلين إن السيناريو المحتمل هو تشكيل حكومة جديدة لقيادة المرحلة المقبلة، تعمل تحت مجلس عسكري يقوده أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5 + 5"، محذرين من رفض حكومة تصريف الأعمال تسليم السلطة، الأمر الذي إن حدث سيدخل ليبيا في حالة من الفوضى وسيعود بها إلى المربع الأول، وفق ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وطرح محللون آخرون سيناريواً جديداً ممثلاً في تأجيل الانتخابات 15 يوماً على أن يكون الرابع والعشرين من كانون الأول الجاري/ديسمبر، تاريخ بدء الحملات الانتخابية، ما يمثل مخرجاً منطقياً للأزمة الخانقة التي قد تعصف بالعملية الانتخابية.

(د ع)