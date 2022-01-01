المناوبون في سيمالكا: سنستمر في الاعتصام حتى استلام جثامين شهدائنا

يستمر اعتصام الأهالي وعوائل الشهداء لليوم الـ 89؛ للمطالبة بجثامين أبنائهم من مقاتلي الكريلا الذين استشهدوا في كمين بمنطقة خليفان.

وكان مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد نصبوا في الـ 28- 29 من آب/ أغسطس الماضي، كميناً غادراً لـ 7 مقاتلين من الكريلا في ناحية خليفان، أسفر عن استشهاد 5 منهم وأسر واحد مصاب، فيما عاد السابع إلى نقطته، حسب بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي.

وفي سياق فعالية خيمة الاعتصام المنددة بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء، توجه اليوم أعضاء مجلس عوائل الشهداء في عامودا إلى خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا؛ للتضامن مع المعتصمين والمطالبة بتسليم جثامين الشهداء.

وبترديد الشعارات التي تندد بخيانة الديمقراطي الكردستاني، استُقبل أعضاء مجلس عوائل الشهداء من قبل أهالي بلدة كرباوي المعتصمين تحت الخيمة.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقى سلافا الرفاعي كلمة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي أمام الخيمة وقال: "بعد مرور 89 يوماً، لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني مصراً على تعنته في رفض مطالب المعتصمين".

وأضاف الرفاعي "سنستمر باعتصامنا حتى استلام جثامين الشهداء"، متابعاً إن الديمقراطي الكردستاني رد على مطالب الأهالي والمعتصمين بإغلاق المعابر، للضغط عليهم وإنهاء اعتصامهم".

وأشار الرفاعي إلى أن "إغلاق الحدود والمعابر لن يثنينا عن مواصلة نضالنا حتى تحقيق أهدافنا والحفاظ على مكتسباتنا التي تحققت بفضل دماء الشهداء وتضحيات شعبنا".

هذا، وتستمر فعاليات خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي حتى استلام جثامين الشهداء.

(ع ع /ف)

ANHA