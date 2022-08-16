المناطق التي تستهدفها دولة الاحتلال منذ منتصف الليل وحتى اللحظة

في ساعات ما بعد منتصف الليل قصف جيش الاحتلال التركي قريتي قرمانة وجتل غرب ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة إلى جانب قصف مدفعي طال قرية جرنك غرب ناحية عامودا في مقاطعة قامشلو.

في ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، قصف الاحتلال التركي بعد منتصف الليل، محيط أكاديمية قوات السوتورو السريانية في قرية روتان شمال غرب الناحية.

في ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة أصيب الطفل تميم فيصل حمد البالغ من العمر 11 عاماً جراء قصف تركي على مركز الناحية.

كما استهدف جيش الاحتلال التركي قرى الكوزلية، وتل اللبن، وأم الخير، وتل طويل الآشورية، والسلماسة، إضافة إلى قرية الطويلة غرب ناحية تل تمر.

بالتوازي مع القصف على مناطق في إقليم الجزيرة، استهدف جيش الاحتلال التركي قرى عريضة، ولقلقو، وصوان، وخربة بقر، وكوبرلك في الريف الغربي لمدينة كري سبي المحتلة، بالأسلحة الثقيلة.

في مقاطعة كوباني، أفاد مراسلو وكالتنا بأن عمليات القصف التركية استهدفت بعشرات القذائف مركز مدينة كوباني وأطرافها، إلى جانب استهداف عدد من قرى كوباني الغربية والشرقية.

وبحسب ما نقل مراسلونا، فإن قرى بوبان، سفتك وسيلم وآشمة والبياضية الواقعة على الحدود السورية التركية غرب مدينة كوباني تعرضت للقصف التركي، بالإضافة إلى بلدة الشيوخ فوقاني قبالة مدينة جرابلس المحتلة على الضفة الشرقية لنهر الفرات.

واستشهد الطفل عبد محمد حجي (12 عاما) متأثرا بجراحه في قرية زورافا غرب كوباني، فيما أصيب كل من عبد خلف (40 عاماً) ومروى حمدو (40 عاماً) من قرية سفتك، والطفل خليل جهاد شيخو البالغ من العمر عامين بشظايا القذائف التركية في مدينة كوباني.

وفي الريف الشرقي لكوباني قصف جيش الاحتلال التركي قرى خرابيسان، قره موغ، كوران، هيهو، عليشار، مرسميل(مرج اسماعيل)"، وحي كانيا كردان شرق مدينة كوباني.

كما قال مراسلونا بأن القواعد التركية قبالة كوباني تستهدف مركز المدينة بالرشاشات الثقيلة.

في منبج، يقصف جيش الاحتلال التركي قرى الجات والماصي والهوشرية شمال وشمال شرق مدينة منبج بالقذائف ومدافع الهاون، وقد بلغ عددها 14 قذيفة حتى هذه اللحظة.

في سياق متصل، يقصف جيش الاحتلال التركي قرى بينة وصوغانكة وقنيطرة التابعة لناحية شيراوا في مقاطعة عفرين المحتلة.

(م)

ANHA