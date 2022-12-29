فعاليات " مدرسة المسرح" تستمر بتقديم فعاليات مختلفة في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

واليوم قدم الممثلون الأطفال في المدرسة، مسرحية على مسرح المركز، وخلالها وجه الأطفال رسائلهم حول 3 مواضيع رئيسية تمحورت حولها العرض المسرحي.

حيث ركز الأطفال في مسرحيتهم على مواضيع ، الفقر والغنى و الجيد والسيئ وتعامل المجتمع مع المرضى.

هذا ويتدرب الأطفال في مدرسة المسرح منذ 3 أشهر حول المرونة في التمثيل، والصوت واللهجة ووضع المسرح والدلالات الإشارية أثناء الحديث، بطرق أكاديمية .

إلى جانب يتم متابعة الأطفال ومقارنة حركاتهم ضمن العرض المسرحي أثناء التدريب ومدى تطورهم من خلال مختصين في المسرح.

(سـ)

ANHA