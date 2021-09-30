الممثل السابق لـ PYD في باشور: حان الوقت لرمي الخونة في مزبلة التاريخ

اتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال مسيرته التاريخية على الدوام سياسة تبعية وعارض حركات التحرر الكردية. كما يستمر موقف الدولة التركية المتمثل بالهجمات الاحتلالية والتي شنتها في السنوات الأخيرة ضد باشور كردستان ومناطق الدفاع المشروع بنفس الشكل.

رغم كل بيانات ودعوات حركة التحرر الكردية، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني توطؤه مع الدولة التركية ويتحرك لتقديم معلومات استخباراتية للدولة التركية، كما أنه يقدم لها دعماً لوجستياً، فضلاً عن تطويق مناطق الكريلا ونصب الكمائن لهم وقتلهم.

وقالت قوات الدفاع الشعبي في بيان أصدرته يوم الاثنين الفائت حول علاقات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الدولة التركية وعملياته ضد حركة التحرر الكردية "يوم 26 أيلول في تمام الساعة 10:00 في ميدان سنين في منطقة خاكورك حلّقت طائرات الدرون (مسيرة) التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ثم بعد ذلك قُصفت المنطقة ثلاث مرات من قبل الجيش التركي المحتل ".

لقد حشد الحزب الديمقراطي الكردستاني قواته لدعم الهجمات الاحتلالية للدولة التركية وقدّمت دعماً استخباراتيا للدولة التركية بالطائرات المسيرة (درون) كما أنها سخرت كل إمكانياتها لخدمة العدو.

وأظهر الممثل السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي في باشور سليمان عرب ردة فعله ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاه باشور وروج آفا وقال "الحزب الديمقراطي الكردستاني يظهر من خلال سياساته أنه حليف دائم للدولة التركية".

" يفعل ما يلزم من أجل مصالح الدولة التركية "

أوضح سليمان عرب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يفعل ما يلزم لمصالح الدولة التركية وقال "إن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على مفاصل الحكم في جنوب كردستان له علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية مع الدولة التركية وموقفه من الهجمات الاحتلالية للدولة التركية المحتلة في كل أنحاء كردستان وخاصة باشور واضح. كل هذا يُظهر أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بعيد كل البعد عن مصالح الشعب الكردي ويعمل على حماية سلطته ومصالحه الحزبية ".

الهجمات على الكريلا

وتعليقاً على الهجمات التي تنفذ ضد الكريلا، قيّم سليمان عرب موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني وقال "لقد زاد الحزب الديمقراطي الكردستاني مؤخراً من حشده العسكري في مناطق الدفاع المشروع. لقد نشر قواته في العديد من الأماكن من أجل تطويق الكريلا وتضييق نطاق الحركة. كما أنه يحاول في ذات الوقت السيطرة على المواقع الاستراتيجية المهمة. بهذه الطريقة يساند الحزب الديمقراطي الكردستاني هجمات الدولة التركية المحتلة طويلة الأمد ضد الكريلا".

"التحالف المستمر مع الدولة التركية"

وقال عرب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعمل وفقاً لمصالح الدولة التركية في جميع أنحاء كردستان وتابع " هو بأساليبه حليف للدولة التركية ليس فقط في مناطق الدفاع المشروع بل في شنكال، روج آفا وباكور كردستان أيضاً. نفّذ الحزب الديمقراطي الكردستاني في الآونة الأخيرة على تشهير روج آفا عبر الصحافة المقربة منه، ويعلن أن سياسته مع الدولة التركية المحتلة هي تحالف دائم ".

ممثل التعاون بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية في روج آفا هو المجلس الوطني الكردي

أوضح سليمان عرب أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يخدم مصالح الدولة التركية في روج آفا وشمال وشرق سوريا من خلال المجلس الوطني الكردي وقال "ينفذ الحزب الديمقراطي سياسته في روج آفا من خلال المجلس الوطني الكردي. وهذه المجموعة جزء من مجموعات المرتزقة التابعة للإئتلاف والتي تدعم بشكل واضح سياسات الدولة التركية، والسبب في تحالف المجلس الوطني الكردي هو تبرير وشرعنة احتلال عفرين وكري سبي وسري كانيه كما يخوض المجلس الوطني الكردي حرباً خاصة ضد الإدارة الذاتية في روج آفا على أساس استفزاز الناس وبدون شك هي تقوم بهذا بمساندة الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل تنفيذ سياسات الدولة التركية ".

كما دعا سليمان عرب جميع مناضلي الحرية الكرد وقال " كمهمة تاريخية وثورية يجب أن نظهر لشعبنا حقيقة الحزب الديمقراطي الكردستاني، والهجمات التي تنفذ ضد مكتسباتنا، حان الوقت لرمي الذين باعوا أنفسهم والخونة الذين عملوا وفقاً للمصالح الحزبية ومصالح العدو في مزبلة التاريخ ".

(ر)

ANHA