المملكة المتحدة تُعلن اعتراض 21 طائرة روسية

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني "اعترضت" 21 طائرة روسية على حدود المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي في الأسابيع الثلاثة الماضية خلال مهمة في إستونيا.

ومن بين تلك الطائرات الروسية، مقاتلات وطائرات للنقل أو لجمع المعلومات، إضافة إلى قاذفات بعيدة المدى من طراز تو-22 إم، وفق الوزارة.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان إن "عمليات الاعتراض هذه تُذكر بشكل قوي بقيمة الدفاع الجماعي والردع الذي يوفره الناتو".

وأضاف "سلاح الجو الملكي البريطاني عمل جنباً إلى جنب مع حلفائنا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان حماية الدول الأعضاء والدول الشريكة لنا، ويمكنهم التأكد من دعمنا المستمر لتعزيز الأمن الأوروبي جنباً إلى جنب مع أولئك الذين يشاركوننا قيمنا".

(م ش)