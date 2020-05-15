الملك الاردني يحذر من صدام اردني- اسرائيلي!

حذر الملك الاردني عبد الله بن الحسين من مخططات اسرائيل الاخيرة لضم الضفة الغربية إلى الاراضي الاسرائيلية وذلك خلال حوار اجرته مجلة دير شبيغل الالمانية.

وقال الملك الاردني" القادة الذين يدعون لحل الدولة الواحدة لا يعلمون تبعاته، ماذا سيحصل إذا انهارت السلطة الوطنية الفلسطينية؟، سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة، وإذا ما ضمّت إسرائيل بالفعل أجزاءً من الضفة الغربية في تموز، فإن ذلك سيؤدي إلى صِدام كبير مع المملكة الأردنية الهاشمية".

وأضاف" إن حلّ الدولة الواحدة ما زال مرفوضاً بشدة في اجتماعات جامعة الدول العربية، وعندما طُرٍحَت خطة حل الدولة الواحدة قبل ستة أو سبعة أشهر، رفضها أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأكدّ وقوف السعودية مع الدولة الفلسطينية".

(م ش)