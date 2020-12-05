الملك الأردني يدعو وزير الجيش الإسرائيلي إلى زيارة الأردن

ونقل الموقع عن مراسله في إسرائيل أن "وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي سلم الدعوة لنظيره الإسرائيلي غابي اشكنازي، يوم الخميس المنصرم، خلال لقاء جمعهما في جسر الملك حسين".

وفي وقتٍ سابق، أشارت تقارير إلى أن الصفدي واشكنازي بحثا سبل كسر الجمود القائم في العلاقات بين الجانبين في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد حادثة الدبلوماسي الإسرائيلي الذي قتل أردنيين اثنين في أحد المساكن التابعة للسفارة الإسرائيلية في عمان.

وقالت زارة الخارجية الإسرائيلية: "إن الوزيرين بحثا موضوع المياه وإلغاء الجمارك على البضائع المستوردة من الأردن إلى الضفة الغربية، وكذلك نقاش الوزيرين مسألة تزويد الأردن بكمية إضافية من الكهرباء وترتيب عمل المعابر الحدودية بين الجانبين بعدما كانت مغلقة لفترة طويلة بسبب وباء كورونا".

(ع م)