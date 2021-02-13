المكونات في شمال وشرق سوريا تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد محمد خلف العلي

شيّع المئات من أهالي ناحية عامودا وقراها في مقاطعة قامشلوـ يوم أمس ـ جثمان المقاتل ضمن قوات سوريا الديمقراطية محمد خلف العلي، الاسم الحركي أبو علي، إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد إسماعيل الناحية.

وينحدر الشهيد محمد خلف العلي من مدينة حلب مواليد 1993، متزوج، انتسب إلى قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج بداية عام 2020، واستشهد أثناء قيامه بمهامه العسكرية في مدينة منبج بتاريخ 10 من الشهر شباط الجاري.

وقدّم اليوم المئات من أهالي ناحية عامودا بكافة مكوناتهم من العرب، والكرد، والسريان، والأعضاء والعضوات في مؤسسات المجتمع المدني، والعضوات في مؤتمر ستار، والأحزاب السياسة، أضافة إلى قوات سوريا الديمقراطية، قوى الامن الداخلي واجب العزاء لذوي الشهيد تحت خيمة العزاء التي نصبت أمام دار عائلة الشهيد في قرية جابرية التي تبتعد عن مركز ناحية عامودا قرابة 10 كم.

زُيّنت خيمة العزاء بصور القائد عبدالله أوجلان، وصور الشهيد محمد العلي، وصور الشهداء الذين استشهدوا في ثورة شمال وشرق سوريا في مناطق متفرقة، إضافة إلى أعلام مؤتمر ستار، وعوائل الشهداء، وحزب الاتحاد الديمقراطي.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء العديد من الكلمات باسم مجلس عوائل الشهداء، والأحزاب السياسية، ومجلس الناحية، ومؤتمر ستار.

قدمت الكلمات التعازي لذوي الشهيد، وأكدت ضرورة مواصلة الكفاح حتى الوصول إلى الأهداف التي قدّم الشهداء أرواحهم في سبيل تحقيقها، وأثنت الكلمات على التلاحم بين المكونات كافة، وقالوا خير مثال على ذلك وجود جميع المكونات تحت خيمة العزاء.

كما عاهدت الكلمات على المقاومة والنضال لتحقيق الديمقراطية والمساوة وتحرير المناطق من الاحتلال، والوقوف في وجه كافة المؤامرات التي تحوكها القوة المعادية لثورة الشعب في شمال وشرق سوريا.

واختتمت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيد محمد خلف العلي، من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء، وتم تسليمها إلى ذويه وسط الشعارات التي تحيي تضحيات الشهداء وتعاهد على تصعيد النضال.

(س ع/د ج)

ANHA